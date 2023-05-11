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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ювентус - Севилья
Ювентус - Севилья: обзор матча 11 мая 2023
Ювентус
11.05.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Севилья
90+7'
Ф. Гатти
26'
Ю. Эн-Несири
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Севилья
ГОЛ! 1:1!
Ф. Гатти
Пас отдал
П. Погба
90'
+7
90'
+3
Желтая карточка
Э. Ламела
82'
Желтая карточка
Л. Баде
81'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Б. Хиль
Желтая карточка
Ф. Кьеза
79'
78'
Желтая карточка
Б. Хиль
Желтая карточка
М. Локателли
77'
73'
Замена
А. Гомес
️️️️
О. Торрес
72'
Желтая карточка
И. Ракитич
Замена
П. Погба
️️️️
А. Ди Мария
70'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Влахович
61'
Замена
Ф. Гатти
️️️️
Л. Бонуччи
61'
Замена
С. Айлинг
️️️️
Ф. Костич
46'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Ф. Миретти
46'
Желтая карточка
А. Рабьо
43'
34'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Л. Окампос
26'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Л. Окампос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
26
Алекс Сандро
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
8
Неманья Гудель
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
7
Лукас Окампос
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Поль Погба
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
14
Ману Буэно
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Щесны
19
Бонуччи
26
Сандро
13
Данило
5
Локателли
21
Миретти
12
Рабьо
7
Куадрадо
18
Костич
11
Ди Мария
28
Влахович
4-1-2-2-1
37
Буну
16
Навас
8
Гудель
5
Баде
21
Акунья
5
Фернандо
11
Ракитич
8
Торрес
7
Окампос
17
Хиль
21
Эн-Несири
21
Миретти
14
Кьеза
14
Кьеза
21
Миретти
19
Бонуччи
4
Гатти
4
Гатти
19
Бонуччи
11
Ди Мария
8
Погба
8
Погба
11
Ди Мария
18
Костич
16
Айлинг
16
Айлинг
18
Костич
28
Влахович
30
Милик
30
Милик
28
Влахович
7
Окампос
29
Монтиэль
29
Монтиэль
7
Окампос
17
Хиль
9
Ламела
9
Ламела
17
Хиль
8
Торрес
10
Гомес
10
Гомес
8
Торрес
Остались в запасе
Ювентус
Севилья
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Ювентус - Севилья
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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