Переход Конти в «Милан» откладывается

Защитник «Аталанты» Андреа Конти не перейдет в «Милан» в течение этой недели, поскольку клубу из Бергамо все еще нужно найти ему замену. Ранее «боги» отказались от приобретения Томаса Фоке из «Гента», который провалил медицинское обследование. Теперь же «Аталанта» намерена приобрести у «Генка» Тимоти Кастаня.

Тем не менее, сделка не будет завершена до воскресенья, а это означает, что Конти придется подождать до следующей недели, чтобы, наконец, совершить переезд на «Сан-Сиро».