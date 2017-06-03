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Конти и Гомес из «Аталанты» интересны «Зениту»

3 июня 2017, 10:15
14

Защитник «Аталанты» Андреа Конти и нападающий Алехандро Гомес в следующем сезоне могут появиться в российской Премьер-Лиге. «Зенит» начал переговоры о трансфере 29-летнего хавбека из Аргентины. Что касается 23-летнего игрока обороны, то он входит в интересы российского клуба.

В прошедшем сезоне Конти сыграл в 33 матчах за «Аталанту» в Серии А, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Гомес записал в 37 матчах на свой счет 16 голов и 10 результативных передачам.

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Источник: Gianlucadimarzio
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Аталанта Гомес Алехандро Конти Андреа
Комментарии (14)
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paracetamol
1496474486
Может ребята и неплохие, но я бы ориентировался на своих. Кстати, половину покупок прошлых 2 лет надо разогнать! Все эти Юсуповы, Цаллаговы, Молло... - не уровень Зенита они. Пусть в Крыльях играют или в СКА Хабаровском.
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Evgeniy32
1496475077
Понеслась)))))) всеми зенит интересуется))))
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Джой
1496475104
Ага...Так...Что еще напишите?:)
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Alex ostrov
1496475174
Летят утки, кря-кря!!!!
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dok66
1496476045
Только за сегодняшний день третий вброс . И все из серии А .
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Диктор
1496478488
Денежный мешок развязался.......................................
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алекс88
1496478529
Хорошие статистики...особенно у Конти...если цена адекватная то нету и Эрнани на выход...
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Bratanya
1496478647
понеслось-ЗЕНИТ интересуется, Зенит интересуется, скоро до маразма дойдет Зенит интересуется красивыми девчонками для Кокорина и Эрнани которые теперь будут сидеть на лавке
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Mahone
1496492892
Короче все излишки из Италии в Зенит,так вы еще год строить будете состав,есть команда уже
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acer2003
1496506580
У Конти статистика для защитника на 5+ !!!
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