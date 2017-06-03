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    Конти и Гомес из «Аталанты» интересны «Зениту»

    Защитник «Аталанты» Андреа Конти и нападающий Алехандро Гомес в следующем сезоне могут появиться в российской Премьер-Лиге. «Зенит» начал переговоры о трансфере 29-летнего хавбека из Аргентины. Что касается 23-летнего игрока обороны, то он входит в интересы российского клуба.

    В прошедшем сезоне Конти сыграл в 33 матчах за «Аталанту» в Серии А, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Гомес записал в 37 матчах на свой счет 16 голов и 10 результативных передачам.

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    03.06.2017 10:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 июня 2017, 19:16

      У Конти статистика для защитника на 5+ !!!

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > acer2003 3 июня 2017, 20:17

      Alex ostrov, Вы поставили " -" в моём коменте )) Вы не согласны,что защитник забивающий 8 голов не достоин 5+ ????

      Значит Вы делетант в футболе

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 июня 2017, 15:28

      Короче все излишки из Италии в Зенит,так вы еще год строить будете состав,есть команда уже

      -1
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      Рейтинг: +213

      Bratanya 3 июня 2017, 11:30

      понеслось-ЗЕНИТ интересуется, Зенит интересуется, скоро до маразма дойдет Зенит интересуется красивыми девчонками для Кокорина и Эрнани которые теперь будут сидеть на лавке

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 июня 2017, 11:28

      Хорошие статистики...особенно у Конти...если цена адекватная то нету и Эрнани на выход...

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 июня 2017, 11:28

      Денежный мешок развязался.......................................

      -2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 10:47

      Только за сегодняшний день третий вброс . И все из серии А .

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > dok66 3 июня 2017, 13:21

      Эти три "вброса" ещё вчера на мейл.ру в новостях висели, бомбардир опаздывает.

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Обер-КанцлерЪ 3 июня 2017, 13:55

      Не сижу на мейле , так что сегодня только увидел.

      -1
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 3 июня 2017, 10:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Летят утки, кря-кря!!!!

      -6
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > sssrspartak 3 июня 2017, 19:27

      Товарищ поросенок , я человек вежливый и начал только после вас, а про уроки и ремень это вы меня позабавили, видимо описали свои страхи и пытаетесь напугать ими других

      0
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      Рейтинг: +1282

      Джой 3 июня 2017, 10:31

      Ага...Так...Что еще напишите?:)

      1
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 3 июня 2017, 10:31

      Понеслась)))))) всеми зенит интересуется))))

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 июня 2017, 10:21

      Может ребята и неплохие, но я бы ориентировался на своих. Кстати, половину покупок прошлых 2 лет надо разогнать! Все эти Юсуповы, Цаллаговы, Молло... - не уровень Зенита они. Пусть в Крыльях играют или в СКА Хабаровском.

      -1
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