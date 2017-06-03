Конти и Гомес из «Аталанты» интересны «Зениту»

Защитник «Аталанты» Андреа Конти и нападающий Алехандро Гомес в следующем сезоне могут появиться в российской Премьер-Лиге. «Зенит» начал переговоры о трансфере 29-летнего хавбека из Аргентины. Что касается 23-летнего игрока обороны, то он входит в интересы российского клуба.

В прошедшем сезоне Конти сыграл в 33 матчах за «Аталанту» в Серии А, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Гомес записал в 37 матчах на свой счет 16 голов и 10 результативных передачам.

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