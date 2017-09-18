Кесси посвятил победу «Милана» над «Удинезе» травмированному Конти

Полузащитник «Милана» Франк Кесси рассказал, что победа в матче четвертого тура итальянской Серии А над «Удинезе» была посвящена травмированному одноклубнику Андреа Конти.

«Команда посвящает эту победу Андреа Конти. Мы хотели победить, и нам удалось это сделать.

Усталость? Это нормально, мы только что сыграли еще матч Лиги Европы. Было важно выиграть, чтобы не отставать от лидеров.

Теперь мы уже думаем об игре, которая состоится в среду», – заявил Кесси после матча Mediaset Premium.

Напомним, что Андреа Конти выбыл из строя на срок до шести месяцев из-за травмы крестообразных связок коленного сустава, полученной на тренировке.