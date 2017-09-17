Серия А. Дубль Калинича помог «Милану» обыграть «Удинезе», «Наполи» забил шесть голов в ворота «Беневенто»

В матче 4-го тура Серии А «Милан» на своем поле одержал победу над «Удинезе» – 2:1. Дубль на свой счет записал Никола Калинич.

В других встреча «Наполи» отправил шесть безответных голов в ворота «Беневенто», СПАЛ дома уступил «Кальяри», «Торино» и «Сампдория» сыграли в результативную ничью.

Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур

Милан – Удинезе – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Калинич, 22; 1:1 – Ласанья, 28; 2:1 – Калинич, 31.

Наполи – Беневенто – 6:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Аллан, 3; 2:0 – Инсинье, 15; 3:0 – Мертенс, 27; 4:0 – Кальехон, 32; 5:0 – Мертенс, 65 (с пенальти); 6:0 – Маджо, 90 (с пенальти).

СПАЛ – Кальяри – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Барелла, 17; 0:2 – Жоао Педро, 68.

Торино – Сампдория – 2:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Сапата, 1; 1:1 – Базелли, 13; 2:1 – Базелли, 15; 2:2 – Квальярелла, 34.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А