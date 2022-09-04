Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андреа Конти - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Андреа
    Фамилия Конти
    Команда Сампдория
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 марта 1994 (29 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.10.2022 Был в запасе Интер (Милан) 3:0 Сампдория (Генуя)
    24.10.2022 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:1 Сампдория (Генуя)
    17.10.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Рома (Рим)
    08.10.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Сампдория (Генуя)
    02.10.2022 68' -90' Сампдория (Генуя) 0:3 Монца (Монца)
    17.09.2022 Был в запасе Специя (Ла Специя) 2:1 Сампдория (Генуя)
    10.09.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Милан (Милан)
    04.09.2022 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Сампдория (Генуя)
    • Читайте нас: 
    11