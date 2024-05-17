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Андреа Конти
Статистика
Андреа Конти - статистика
Завершил карьеру
2 марта 1994 (32)
#13 | Защитник
184 см
Италия
Статистика
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Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 1/4 финала
Палермо
2 : 0
17.05.2024
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
1 : 3
10.05.2024
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Сампдория
1 : 0
05.05.2024
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Лекко
0 : 1
01.05.2024
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Сампдория
1 : 1
26.12.2023
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Сампдория
2 : 3
23.12.2023
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Реджана 1919
1 : 2
16.12.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Сампдория
2 : 0
09.12.2023
Лекко
90' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Брешиа
3 : 1
03.12.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
2 : 1
24.11.2023
Специя
Был в запасе
90'
Италия. Серия В, 13 тур
Модена
0 : 2
11.11.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
1 : 0
04.11.2023
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Зюйдтироль
3 : 1
28.10.2023
Сампдория
Был в запасе
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