Андреа Конти - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Конти
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Конти
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|24.10.2022
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Рома (Рим)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|02.10.2022
|68' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Монца (Монца)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Милан (Милан)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Сампдория (Генуя)