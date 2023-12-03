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Расписание матчей
Италия. Серия B
Брешиа - Сампдория
Брешиа - Сампдория: обзор матча 03 декабря 2023
Брешиа
03.12.2023, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 15 тур
3 : 1
Завершен
Сампдория
10'
А. Джаллоу
34'
Д. Боррелли
41'
Б. Бьярнасон
86'
S. Giordano
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брешиа - Сампдория
Желтая карточка
M. Huard
90'
86'
ГОЛ! 3:1!
S. Giordano
81'
Замена
А. ла Гумина
️️️️
С. Эспозито
Желтая карточка
А. Кистана
77'
Замена
Г. Мончини
️️️️
Д. Боррелли
75'
71'
Замена
М. Риччи
️️️️
Ж. Йепес
71'
Замена
П. Стоянович
️️️️
П. Касами
Замена
Ф. Бианки
️️️️
Б. Бьярнасон
70'
Замена
M. Huard
️️️️
А. Джаллоу
70'
67'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
Желтая карточка
А. Джаллоу
59'
Замена
А. Папетти
️️️️
D. Adorni
46'
ГОЛ! 3:0!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
Н. Галацци
41'
ГОЛ! 2:0!
Д. Боррелли
34'
30'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
Р. Виейра
24'
Желтая карточка
П. Касами
Желтая карточка
D. Adorni
14'
14'
Желтая карточка
Ж. Йепес
ГОЛ! 1:0!
А. Джаллоу
Пас отдал
Н. Галацци
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
19
Лука Леццерини
ВР
51
Андреа Кистана
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
(К)
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
25
Николас Галацци
ЦП
6
Tom Van De Looi
ЦП
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
17
Александр Джаллоу
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
26
Валерио Верре
(К)
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
21
Riccardo Fogliata
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
38
Lorenzo Costantino
ЦП
42
Andrea Dacourt
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
77
Marco Delle Monache
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
2-4-4
19
Леццерини
51
Кистана
25
Бизоли
8
Бьярнасон
25
Галацци
6
24
Мангравити
29
Боррелли
28
17
Джаллоу
24
Дикман
4-1-3-2
1
Станкович
23
Депаоли
16
Гонсалес
21
87
Гиларди
21
Йепес
23
Касами
14
Виейра
26
Верре
9
Де Лука
94
Эспозито
28
66
Папетти
66
Папетти
28
17
Джаллоу
3
3
17
Джаллоу
8
Бьярнасон
9
Бианки
9
Бианки
8
Бьярнасон
29
Боррелли
11
Мончини
11
Мончини
29
Боррелли
23
Касами
30
Стоянович
30
Стоянович
23
Касами
21
Йепес
27
Риччи
27
Риччи
21
Йепес
14
Виейра
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
14
Виейра
94
Эспозито
27
ла Гумина
27
ла Гумина
94
Эспозито
Остались в запасе
Брешиа
Сампдория
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
21
Riccardo Fogliata
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
38
Lorenzo Costantino
ЦП
42
Andrea Dacourt
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
77
Marco Delle Monache
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
21
Riccardo Fogliata
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
31
Matteo Ferro
ЦФ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
38
Lorenzo Costantino
ЦП
42
Andrea Dacourt
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
77
Marco Delle Monache
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Брешиа - Сампдория
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Manuel Volpi, Italy
Стадион:
Stadio Mario Rigamonti, Brescia
Посещаемость:
6346
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