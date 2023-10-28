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Расписание матчей
Италия. Серия B
Зюйдтироль - Сампдория
Зюйдтироль - Сампдория: обзор матча 28 октября 2023
Зюйдтироль
28.10.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 11 тур
3 : 1
Завершен
Сампдория
77'
Р. Одогву
90+5'
Д. Казираги (П)
90+9'
E. Pecorino
53'
Ф. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюйдтироль - Сампдория
ГОЛ! 3:1!
E. Pecorino
90'
+9
90'
+7
Желтая карточка
Ф. Депаоли
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Казираги
90'
+5
90'
+1
Замена
А. ла Гумина
️️️️
Ф. Борини
90'
+1
Замена
М. Риччи
️️️️
Ж. Йепес
Замена
E. Pecorino
️️️️
Р. Одогву
88'
Замена
J. Broh
️️️️
Ф. Тайт
88'
81'
Замена
М. Де Лука
️️️️
С. Эспозито
ГОЛ! 1:1!
Р. Одогву
Пас отдал
Ф. Тайт
77'
Желтая карточка
Ф. Тайт
73'
65'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
В. Верре
Замена
A. Cisco
️️️️
Р. Черво
63'
60'
Желтая карточка
Ф. Гонсалес
56'
Желтая карточка
П. Касами
53'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Гонсалес
Пас отдал
S. Giordano
Желтая карточка
С. Дави
52'
Замена
Д. Казираги
️️️️
Н. Раути
46'
Желтая карточка
M. Rover
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
21
Фабиан Тайт
ЦП
24
Симоне Дави
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
26
Валерио Верре
(К)
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
22
Raphael Kofler
ЦП
7
Nicholas Siega
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
17
Даниэле Казираги
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
Сампдория
68
Илия Танталокки
ВР
30
Никола Равалья
ВР
35
Hugo Buyla
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
19
Stefano Girelli
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
3-4-1-2
1
55
5
5
Масиелло
21
Тайт
42
Петерс
23
24
Дави
20
Черво
7
Раути
90
Одогву
4-1-3-2
1
Станкович
23
Депаоли
16
Гонсалес
21
87
Гиларди
21
Йепес
23
Касами
14
Виейра
26
Верре
94
Эспозито
16
Борини
20
Черво
26
26
20
Черво
21
Тайт
15
15
21
Тайт
7
Раути
17
Казираги
17
Казираги
7
Раути
90
Одогву
31
31
90
Одогву
21
Йепес
27
Риччи
27
Риччи
21
Йепес
26
Верре
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
26
Верре
94
Эспозито
9
Де Лука
9
Де Лука
94
Эспозито
16
Борини
27
ла Гумина
27
ла Гумина
16
Борини
Остались в запасе
Зюйдтироль
Сампдория
12
Giacomo Drago
ВР
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
22
Raphael Kofler
ЦП
7
Nicholas Siega
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
68
Илия Танталокки
ВР
30
Никола Равалья
ВР
35
Hugo Buyla
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
55
Симоне Панада
ЦП
19
Stefano Girelli
ЦФ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
22
Raphael Kofler
ЦП
7
Nicholas Siega
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Остались в запасе
68
Илия Танталокки
ВР
30
Никола Равалья
ВР
35
Hugo Buyla
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
55
Симоне Панада
ЦП
19
Stefano Girelli
ЦФ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Зюйдтироль - Сампдория
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Ivano Pezzuto, Italy
Стадион:
Стадио Друсо
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