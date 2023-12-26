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Расписание матчей
Италия. Серия B
Сампдория - Бари
Сампдория - Бари: обзор матча 26 декабря 2023
Сампдория
26.12.2023, вторник, 22:30
Италия. Серия В, 19 тур
1 : 1
Завершен
Бари
90+2'
С. Эспозито
79'
Д. Сибилли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Бари
90'
+5
Вторая желтая
J. Ménez
90'
+5
Желтая карточка
J. Ménez
ГОЛ! 1:1!
С. Эспозито
Пас отдал
Ф. Депаоли
90'
+2
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
S. Giordano
89'
87'
Замена
N. Bellomo
️️️️
Д. Сибилли
79'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сибилли
Пас отдал
J. Ménez
75'
Замена
М. Дорвал
️️️️
I. Achik
75'
Замена
Д. Акампора
️️️️
М. Эджума
72'
Желтая карточка
М. Эджума
Замена
П. Стоянович
️️️️
В. Верре
70'
Замена
А. ла Гумина
️️️️
М. Де Лука
70'
64'
Замена
J. Ménez
️️️️
М. Насти
Желтая карточка
Ф. Гонсалес
54'
45'
+1
Желтая карточка
В. Ди Чезаре
28'
Желтая карточка
М. Майта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
29
Никола Мурру
(К)
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
80
Leonardo Benedetti
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Бари
12
Бренно
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
(К)
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
50
Ахмад Бенали
ЦП
8
Маттиа Майта
ЦП
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
35
Hugo Buyla
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
77
Marco Delle Monache
ЦФ
43
Samuel Ntanda
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
74
Matteo Ahmetaj
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
7
Jérémy Ménez
ЦФ
3-3-2-2
1
Станкович
87
Гиларди
16
Гонсалес
21
29
Мурру
21
Йепес
23
Депаоли
80
26
Верре
94
Эспозито
9
Де Лука
4-1-2-3
12
Бренно
6
6
Ди Чезаре
34
Викари
7
Фработта
6
Эджума
50
Бенали
8
Майта
11
19
Насти
33
Сибилли
26
Верре
30
Стоянович
30
Стоянович
26
Верре
21
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
21
9
Де Лука
27
ла Гумина
27
ла Гумина
9
Де Лука
11
93
Дорвал
93
Дорвал
11
6
Эджума
13
Акампора
13
Акампора
6
Эджума
33
Сибилли
10
10
33
Сибилли
19
Насти
7
7
19
Насти
Остались в запасе
Сампдория
Бари
30
Никола Равалья
ВР
35
Hugo Buyla
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
55
Симоне Панада
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
43
Samuel Ntanda
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
1
Marco Pissardo
ВР
15
Žan Žužek
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
74
Matteo Ahmetaj
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
35
Hugo Buyla
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
55
Симоне Панада
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
43
Samuel Ntanda
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
15
Žan Žužek
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
74
Matteo Ahmetaj
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Сампдория - Бари
1
1
4
Всего ударов по воротам
23
11
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
23
13
Количество передач
390
297
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
12
6
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Ливио Маринелли
(Тиволи)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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