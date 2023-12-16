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Расписание матчей
Италия. Серия B
Реджана 1919 - Сампдория
Реджана 1919 - Сампдория: обзор матча 16 декабря 2023
Реджана 1919
16.12.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 17 тур
1 : 2
Завершен
Сампдория
90+1'
М. Портанова
44'
П. Касами
46'
М. Де Лука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реджана 1919 - Сампдория
90'
+2
Вторая желтая
А. ла Гумина
ГОЛ! 1:2!
М. Портанова
Пас отдал
Р. Фьямоцци
90'
+1
89'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
С. Эспозито
84'
Замена
М. Риччи
️️️️
Ж. Йепес
84'
Замена
L. Benedetti
️️️️
В. Верре
Замена
E. Lanini
️️️️
М. Сампиризи
83'
79'
Желтая карточка
А. ла Гумина
Желтая карточка
Р. Фьямоцци
79'
Желтая карточка
Э. Пьераньоло
75'
73'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
66'
Замена
А. ла Гумина
️️️️
М. Де Лука
Замена
С. Гондо
️️️️
Ж. Антист
61'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
F. Nardi
61'
46'
ГОЛ! 0:2!
М. Де Лука
Замена
П. Шиминьски
️️️️
А. Маркандалли
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
П. Касами
Пас отдал
С. Эспозито
Желтая карточка
М. Портанова
38'
Желтая карточка
А. Маркандалли
25'
10'
Желтая карточка
М. Де Лука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджана 1919
22
Франческо Барди
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
19
Филиппо Романья
(К)
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
11
Muhamed Varela Djamanca
ЦФ
24
F. Nardi
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
29
Никола Мурру
(К)
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Реджана 1919
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
77
Элвис Кабаши
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Shaibu Nuhu
ЦП
10
Eric Lanini
ЦФ
11
Седрик Гондо
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
35
Hugo Buyla
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
80
Leonardo Benedetti
ЦП
43
Samuel Ntanda
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
3-2-1-1-3
22
Барди
31
Сампиризи
19
Романья
27
Маркандалли
70
Пьераньоло
15
Фьямоцци
42
Бьянко
90
Портанова
9
Антист
24
11
3-3-2-2
1
Станкович
87
Гиларди
16
Гонсалес
21
23
Депаоли
21
Йепес
29
Мурру
23
Касами
26
Верре
9
Де Лука
94
Эспозито
27
Маркандалли
25
Шиминьски
25
Шиминьски
27
Маркандалли
24
72
Мелегони
72
Мелегони
24
31
Сампиризи
10
10
31
Сампиризи
9
Антист
11
Гондо
11
Гондо
9
Антист
21
Йепес
27
Риччи
27
Риччи
21
Йепес
94
Эспозито
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
94
Эспозито
26
Верре
80
80
26
Верре
9
Де Лука
27
ла Гумина
27
ла Гумина
9
Де Лука
Остались в запасе
Реджана 1919
Сампдория
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
77
Элвис Кабаши
ЦП
14
Shaibu Nuhu
ЦП
Главный тренер
Вильям Виали
30
Никола Равалья
ВР
35
Hugo Buyla
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
55
Симоне Панада
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
43
Samuel Ntanda
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
77
Элвис Кабаши
ЦП
14
Shaibu Nuhu
ЦП
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
35
Hugo Buyla
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
55
Симоне Панада
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
43
Samuel Ntanda
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Статистика матча Реджана 1919 - Сампдория
4
1
3
Всего ударов по воротам
3
11
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
7
7
Количество передач
171
232
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
77
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
0
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Франческо Фурно
(Рим)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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