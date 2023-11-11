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Расписание матчей
Италия. Серия B
Модена - Сампдория
Модена - Сампдория: обзор матча 11 ноября 2023
Модена
11.11.2023, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 13 тур
0 : 2
Завершен
Сампдория
32'
С. Эспозито
63'
П. Касами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Модена - Сампдория
90'
+2
Замена
А. Баррека
️️️️
S. Giordano
84'
Замена
А. ла Гумина
️️️️
С. Эспозито
82'
Желтая карточка
S. Giordano
Желтая карточка
Т. Баттистелла
81'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Л. Тремолада
80'
76'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
Ф. Борини
Желтая карточка
А. Гибре
74'
74'
Желтая карточка
Ф. Борини
Замена
Т. Баттистелла
️️️️
S. Oukhadda
71'
Замена
А. Гибре
️️️️
L. Magnino
71'
63'
ГОЛ! 0:2!
П. Касами
Пас отдал
Р. Виейра
32'
ГОЛ! 0:1!
С. Эспозито
Пас отдал
М. Де Лука
24'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
Желтая карточка
L. Magnino
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Модена
16
Riccardo Gagno
(К)
ВР
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
8
Luca Magnino
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Роналду Виейра
(К)
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
46
Roko Vukušić
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
33
Francesco Conti
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
38
Lorenzo Costantino
ЦП
41
Fabiano D'Amore
ЦП
77
Marco Delle Monache
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
3-4-3
16
4
Риччо
19
3
Понси
99
20
10
Тремолада
5
Палумбо
17
Манкони
8
21
4-1-2-3
1
Станкович
23
Депаоли
16
Гонсалес
21
87
Гиларди
21
Йепес
23
Касами
14
Виейра
9
Де Лука
16
Борини
94
Эспозито
8
19
Гибре
19
Гибре
8
99
5
Баттистелла
5
Баттистелла
99
10
Тремолада
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
10
Тремолада
21
3
Баррека
3
Баррека
21
16
Борини
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
16
Борини
94
Эспозито
27
ла Гумина
27
ла Гумина
94
Эспозито
Остались в запасе
Модена
Сампдория
29
M. Cotali
ЦЗ
90
Андреа Секулин
ВР
33
Cristian Cauz
ЦЗ
46
Roko Vukušić
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
30
Никола Равалья
ВР
30
Петар Стоянович
ПЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
33
Francesco Conti
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
38
Lorenzo Costantino
ЦП
41
Fabiano D'Amore
ЦП
77
Marco Delle Monache
ЦФ
Остались в запасе
29
M. Cotali
ЦЗ
90
Андреа Секулин
ВР
33
Cristian Cauz
ЦЗ
46
Roko Vukušić
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
30
Петар Стоянович
ПЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
33
Francesco Conti
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
38
Lorenzo Costantino
ЦП
41
Fabiano D'Amore
ЦП
77
Marco Delle Monache
ЦФ
Статистика матча Модена - Сампдория
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Джованни Айрольди
Стадион:
Альберто Бралья
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