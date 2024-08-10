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  • «Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

10 августа 2024, 21:05
Наполи
10.08.2024, суббота, 22:15
Италия. Кубок, 1 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Модена
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
(К) ЦЗ
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
8
Simone Santoro
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
3
Рияд Идрисси
ЦФ
Наполи
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
94
Франческо Меццони
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
6
Коли Сако
ЦП
78
Дженнаро Яккарино
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Модена
22
Jacopo Sassi
ВР
68
Fabrizio Bagheria
ВР
33
Cristian Cauz
ЦЗ
27
Gady Beyuku
ЦЗ
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
24
Marco Oliva
ЦП
42
Lukas Mondele
ЦП
80
Ousmane Niang
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Мерет
70
Маццокки
4
Буонджорно
22
Ррахмани
37
Спинаццола
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
7
Кварацхелия
21
Политано
18
Распадори
4-3-3
16
23
Кальдара
4
19
29
8
5
Баттистелла
5
Палумбо
3
Идрисси
9
8
37
Спинаццола
37
Оливера
37
Оливера
37
Спинаццола
70
Маццокки
16
Нгонг
16
Нгонг
70
Маццокки
18
Распадори
18
Симеоне
18
Симеоне
18
Распадори
21
Политано
9
Чеддира
9
Чеддира
21
Политано
29
33
33
29
Остались в запасе
Наполи
Модена
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
94
Франческо Меццони
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
6
Коли Сако
ЦП
78
Дженнаро Яккарино
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
22
Jacopo Sassi
ВР
68
Fabrizio Bagheria
ВР
27
Gady Beyuku
ЦЗ
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
24
Marco Oliva
ЦП
42
Lukas Mondele
ЦП
80
Ousmane Niang
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
94
Франческо Меццони
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
6
Коли Сако
ЦП
78
Дженнаро Яккарино
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
22
Jacopo Sassi
ВР
68
Fabrizio Bagheria
ВР
27
Gady Beyuku
ЦЗ
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
24
Marco Oliva
ЦП
42
Lukas Mondele
ЦП
80
Ousmane Niang
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Наполи - Модена
1
Всего ударов по воротам
28
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
6
Офсайды
1
1
Количество передач
689
241
Сейвы
2
6
Точность передач %
91
69
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
12
0
Удары из-за пределов штрафной
16
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Модены», 1-й раунд Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 22:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Модена»

Наполи-Модена смотреть онлайн 10 августа

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Модена Наполи
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