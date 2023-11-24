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Расписание матчей
Италия. Серия B
Сампдория - Специя
Сампдория - Специя: обзор матча 24 ноября 2023
Сампдория
24.11.2023, пятница, 22:30
Италия. Серия В, 14 тур
2 : 1
Завершен
Специя
11'
Ф. Депаоли
78'
Ф. Депаоли
16'
Р. Куда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Специя
Желтая карточка
Ф. Гонсалес
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
Желтая карточка
А. Конти
90'
+5
89'
Желтая карточка
Ш. Журковски
Замена
П. Стоянович
️️️️
С. Эспозито
84'
84'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Д. Верде
84'
Замена
Т. Ципот
️️️️
Ф. Кассата
84'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Р. Куда
Замена
М. Риччи
️️️️
Ж. Йепес
83'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Депаоли
Пас отдал
Р. Виейра
78'
72'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
М. Антонуччи
Замена
М. Де Лука
️️️️
В. Верре
67'
67'
Замена
Ф. Пио Эспозито
️️️️
Л. Моро
58'
Желтая карточка
С. Эспозито
Желтая карточка
С. Эспозито
45'
+2
35'
Желтая карточка
Ф. Кассата
16'
ГОЛ! 1:1!
Р. Куда
ГОЛ! 1:0!
Ф. Депаоли
11'
Желтая карточка
Ж. Йепес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
26
Валерио Верре
(К)
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
43
Димитриос Николау
(К)
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
80
Рашид Куда
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Сампдория
68
Илия Танталокки
ВР
37
Matteo Langella
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
38
Lorenzo Costantino
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Stefano Girelli
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
4-1-3-2
1
Станкович
87
Гиларди
16
Гонсалес
21
23
Депаоли
21
Йепес
14
Виейра
26
Верре
23
Касами
94
Эспозито
16
Борини
3-1-2-1-3
1
Дронговски
98
Амьен-Аду
13
Бертола
43
Николау
94
Эспозито
80
Куда
29
Кассата
71
Элиа
16
Антонуччи
9
Моро
10
Верде
94
Эспозито
30
Стоянович
30
Стоянович
94
Эспозито
21
Йепес
27
Риччи
27
Риччи
21
Йепес
26
Верре
9
Де Лука
9
Де Лука
26
Верре
10
Верде
8
Экдаль
8
Экдаль
10
Верде
16
Антонуччи
14
Журковски
14
Журковски
16
Антонуччи
29
Кассата
11
Ципот
11
Ципот
29
Кассата
80
Куда
99
Кроллис
99
Кроллис
80
Куда
9
Моро
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
9
Моро
Остались в запасе
Сампдория
Специя
68
Илия Танталокки
ВР
37
Matteo Langella
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
38
Lorenzo Costantino
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Stefano Girelli
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
68
Илия Танталокки
ВР
37
Matteo Langella
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
38
Lorenzo Costantino
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Stefano Girelli
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Сампдория - Специя
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джуа
Стадион:
Луиджи Феррарис
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