Контрольно-дисциплинарный комитет итальянской Серии А определился с наказаниями для футболистов.

Защитник "Эмполи" Лоренцо Тонелли дисквалифицирован на 3 матча. Такое наказание наложено на Тонелли за то, что он в поединке чемпионата Италии против "Сассуоло" (2:3), получил красную карточку и после этого показал неприличный жест четвертому арбитру.

По одному матчу пропустят: Симоне Миссироли ("Сассуоло"), Андреа Конти ("Аталанта"), Вангелис Морас ("Верона") и Николас Сполли ("Кьево").

"Интер" и "Милан" оштрафованы на 15 тысяч евро за исполнение болельщиками песен, которые расценены как дискриминация по территориальному происхождению.