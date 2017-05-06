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    Агент: «Оставаться Конти в «Аталанте» бессмысленно»

    Футбольный агент Марио Джиффреди, который представляет интересы защитника «Аталанты» Андреа Конти, рассчитывает на переход своего клиента в ближайшее время в серьезный клуб.

    «Мы все надеемся, что Андреа в ближайшее время перейдет в большой клуб. Своей игрой он уже доказал, что достоин выступать за одну из сильнейших команд Европы. Сейчас мы ждем предложения от большого клуба и контракт определенного уровня. Оставаться в «Аталанте» бессмысленно.

    «Ювентус» ли это? С этим клубом я не вел переговоры по поводу Конти. Безусловно, такой вариант он бы оценил, но на данный момент у туринцев другие планы», – сказал агент.

    Стоит отметить, ранее сообщалось об интересе к Конти со стороны «Баварии», «Челси» и «Интера».

    Источник: Football Italia

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    06.05.2017 09:56
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