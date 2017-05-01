«Бавария» интересуется защитником «Аталанты» Конти

Футболист «Аталанты» Андреа Конти летом может сменить команду. В услугах 23-летнего итальянца заинтересована мюнхенская «Бавария». Мюнхенский рассматривает приобретение как замену Филиппу Ламу.

В нынешнем сезоне Конти забил семь голов и отдал пять результативных передач в 32-х матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока пятой команды Серии А в 6 миллионов евро.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе к футболисту со стороны «Челси», «Наполи» и «Интера».