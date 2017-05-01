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    «Бавария» интересуется защитником «Аталанты» Конти

    Футболист «Аталанты» Андреа Конти летом может сменить команду. В услугах 23-летнего итальянца заинтересована мюнхенская «Бавария». Мюнхенский рассматривает приобретение как замену Филиппу Ламу.

    В нынешнем сезоне Конти забил семь голов и отдал пять результативных передач в 32-х матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока пятой команды Серии А в 6 миллионов евро.

    Ранее «Бомбардир» писал об интересе к футболисту со стороны «Челси», «Наполи» и «Интера».

    Источник: TZ

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    01.05.2017 21:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 1 мая 2017, 21:39

      "Рассматривает приобретение как возможность ротации для капитана команды Филиппа Лама." Лам летом заканчивает карьеру ...

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      ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti > К.Серж.А 2 мая 2017, 03:05

      Да они тут фуфлят немножко)
      Ну вот хоть задним числом редачат, благодаря нас.

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