«Милан» установил рекорд по числу делегированных в национальные сборные игроков

В настоящее время в «Милане» есть 17 игроков, которые выступают за свои национальные команды, что является рекордным количеством для клуба.

На прошлой неделе «россонери» отправили в свои сборные следующих футболистов: Джанлуиджи Доннарумма, Леонардо Бонуччи, Андреа Конти, Риккардо Монтоливо (Италия), Сусо (Испания), Мануэль Локателли, Давиде Калабрия, Патрик Кутроне (Италия U21), Маттео Габбиа (Италия U19), Андре Силва (Португалия), Кристиан Сапата (Колумбия), Рикардо Родригес (Швейцария), Хакан Чалханоглу (Турция), Франк Кесси (Кот-д'Ивуар), Никола Калинич (Хорватия), Лукас Билья (Аргентина), Густаво Гомес (Парагвай).