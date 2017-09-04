Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Милан» установил рекорд по числу делегированных в национальные сборные игроков

    В настоящее время в «Милане» есть 17 игроков, которые выступают за свои национальные команды, что является рекордным количеством для клуба.

    На прошлой неделе «россонери» отправили в свои сборные следующих футболистов: Джанлуиджи Доннарумма, Леонардо Бонуччи, Андреа Конти, Риккардо Монтоливо (Италия), Сусо (Испания), Мануэль Локателли, Давиде Калабрия, Патрик Кутроне (Италия U21), Маттео Габбиа (Италия U19), Андре Силва (Португалия), Кристиан Сапата (Колумбия), Рикардо Родригес (Швейцария), Хакан Чалханоглу (Турция), Франк Кесси (Кот-д'Ивуар), Никола Калинич (Хорватия), Лукас Билья (Аргентина), Густаво Гомес (Парагвай).

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2017 12:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11