Алейш Видаль заменит травмированного Конти в «Милане»

Руководство «Милана» видит в защитнике «Барселоны» Алейше Видале замену травмированному Андреа Конти. Итальянцы готовы сделать каталонцам предложение по трансферу 28-летнего футболиста в ближайшее январское трансферное окно.

Напомним, что Конти выбыл минимум на полгода. Видаль же не имеет постоянного места в основном составе «Барселоны». Россонери готовы предложить за футболиста 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Видаль сыграл в пяти матчах Примеры, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Он стал игроком «Барселоны» зимой 2016 года, перейдя из «Севильи».