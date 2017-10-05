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    Алейш Видаль заменит травмированного Конти в «Милане»

    Руководство «Милана» видит в защитнике «Барселоны» Алейше Видале замену травмированному Андреа Конти. Итальянцы готовы сделать каталонцам предложение по трансферу 28-летнего футболиста в ближайшее январское трансферное окно.

    Напомним, что Конти выбыл минимум на полгода. Видаль же не имеет постоянного места в основном составе «Барселоны». Россонери готовы предложить за футболиста 15 миллионов евро.

    В текущем сезоне Видаль сыграл в пяти матчах Примеры, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Он стал игроком «Барселоны» зимой 2016 года, перейдя из «Севильи».

    Источник: Calciomercato

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    05.10.2017 08:30
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