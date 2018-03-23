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    Конти: «Милан» стал совершенно другой командой с приходом Гаттузо»

    Защитник «Милана» Андреа Конти, который продолжает восстанавливаться после травмы, рассказал об изменениях в команде с приходом Дженнаро Гаттузо.

    «Милан» заметно изменился. Например, это относится в подходе к игре и ставке на сильные стороны команды. «Милан» стал совершенно другой командой.

    Гаттузо показал, что он очень хорошо подготовлен и у него есть опыт, накопленный за время выступления футболистом», – заявил Конти.

    Напомним, Гаттузо сменил Винченцо Монтеллу на посту главного тренера «Милана» в конце ноября прошлого года.

    Источник: Football Italia

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    23.03.2018 07:41
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