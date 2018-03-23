Конти: «Милан» стал совершенно другой командой с приходом Гаттузо»

Защитник «Милана» Андреа Конти, который продолжает восстанавливаться после травмы, рассказал об изменениях в команде с приходом Дженнаро Гаттузо.

«Милан» заметно изменился. Например, это относится в подходе к игре и ставке на сильные стороны команды. «Милан» стал совершенно другой командой.

Гаттузо показал, что он очень хорошо подготовлен и у него есть опыт, накопленный за время выступления футболистом», – заявил Конти.

Напомним, Гаттузо сменил Винченцо Монтеллу на посту главного тренера «Милана» в конце ноября прошлого года.