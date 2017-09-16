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    Конти: «Спасибо всем, кто уделил мне всего минуту, чтобы отправить сообщение со словами поддержки»

    Защитник «Милана» Андреа Конти поблагодарил всех, кто поддержал его в тяжелый момент. 23-летний игрок вчера на тренировке получил травму передней крестообразной связки левого колена, а сегодня перенес операцию.

    На восстановление итальянцу потребуется примерно шесть месяцев.

    «Операция прошла отлично. Мы начинаем заново отсюда, с этой кровати, с физиотерапии, с желания никогда не сдаваться и всегда улыбаться, с желания вернуться на поле не таким, как раньше, а еще сильнее.

    Я считаю себя счастливым, потому что понял, как много людей заботятся обо мне. Это и мой клуб, которому я всегда буду благодарен за все, что он делает. Также я хочу сказать спасибо моим фантастическим партнерам по команде, болельщикам, которые проявили свою поддержку, а также всем тем, кто посвятил мне всего лишь одну минуту своего времени, чтобы отправить сообщение.

    У меня также есть вся любовь моей семьи, моей девушки и моих самых близких друзей, которая дает мне невероятную силу и делает меня непобедимым!», – сказал Конти.

    Источник: Football Italia

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    16.09.2017 16:59
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