Защитник «Милана» Конти близок к аренде в «Парму»

«Парма» хочет заполучить защитника «Милана» Андреа Конти. Речь идет об аренде до конца сезона.

«Есть соглашение между клубами об аренде с обязательством выкупа игрока за 7 миллионов евро в случае сохранения «Пармы» в Серии А. Теперь «Парма» ждет согласия от Конти», – написал Николо Скира.