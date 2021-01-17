Защитник «Милана» Конти близок к аренде в «Парму»

«Парма» хочет заполучить защитника «Милана» Андреа Конти. Речь идет об аренде до конца сезона.
«Есть соглашение между клубами об аренде с обязательством выкупа игрока за 7 миллионов евро в случае сохранения «Пармы» в Серии А. Теперь «Парма» ждет согласия от Конти», – написал Николо Скира.
- 26-летний игрок стоит на рынке 7 миллионов евро.
- В сезоне Серии А Конти провел 2 матча.
- «Парма» идет в зоне вылета.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.