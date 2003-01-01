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    Защитник «Милана» Конти близок к аренде в «Парму»

    «Парма» хочет заполучить защитника «Милана» Андреа Конти. Речь идет об аренде до конца сезона.

    «Есть соглашение между клубами об аренде с обязательством выкупа игрока за 7 миллионов евро в случае сохранения «Пармы» в Серии А. Теперь «Парма» ждет согласия от Конти», – написал Николо Скира.

    • 26-летний игрок стоит на рынке 7 миллионов евро.
    • В сезоне Серии А Конти провел 2 матча.
    • «Парма» идет в зоне вылета.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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