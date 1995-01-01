«Милан» готов выслушать предложение «Ромы» по Сусо

«Рома» заинтересована в приобретении полузащитника «Милана» Сусо

Испанец может покинуть миланцев этим летом, так как ранее не смог договориться с клубом о продлении контракта, истекающего в июне 2022 года.

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини хочет, чтобы римляне заплатили за 25-летнего игрока сумму отступных в размере 38 миллионов евро, срок действия которых истек 15 июля. Если же миланцы пойдут на уступки, то снизят стоимость хавбека максимум до 30-35 миллионов.

«Рома» рассматривает вариант с включением в сделку по Сусо одного из своих футболистов: Стивена Н’Зонзи, Хавьера Пасторе, Максима Гоналона, Грегора Дефреля или Патрика Шика. «Милан» в настоящее время не определился.