«Рома» может обменять Пасторе на Сусо

Во время летнего трансферного окна «Рома» и «Милан» могут обменяться игроками, сообщает Football Italia.

По информации источника, римляне готовы включить своего полузащитника Хавьера Пасторе в сделку по вингеру миланцев Сусо.

Также столичный клуб доплатит определенную сумму, если «Милан» согласится на такой трансфер.