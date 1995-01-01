«Рома» может обменять Пасторе на Сусо

Во время летнего трансферного окна «Рома» и «Милан» могут обменяться игроками, сообщает Football Italia.
По информации источника, римляне готовы включить своего полузащитника Хавьера Пасторе в сделку по вингеру миланцев Сусо.
Также столичный клуб доплатит определенную сумму, если «Милан» согласится на такой трансфер.
- В прошлом сезоне 30-летний Пасторе сыграл 17 матчей в составе «Ромы», забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.
- В активе 25-летнего Сусо в минувшей кампании 41 матч, восемь голов и девять ассистов.
- Рыночная стоимость аргентинца – 15 миллионов евро, а испанца – 40 миллионов.