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    «Рома» может обменять Пасторе на Сусо

    Во время летнего трансферного окна «Рома» и «Милан» могут обменяться игроками, сообщает Football Italia.

    По информации источника, римляне готовы включить своего полузащитника Хавьера Пасторе в сделку по вингеру миланцев Сусо.

    Также столичный клуб доплатит определенную сумму, если «Милан» согласится на такой трансфер.

    • В прошлом сезоне 30-летний Пасторе сыграл 17 матчей в составе «Ромы», забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.
    • В активе 25-летнего Сусо в минувшей кампании 41 матч, восемь голов и девять ассистов.
    • Рыночная стоимость аргентинца – 15 миллионов евро, а испанца – 40 миллионов.

    Источник: Football Italia

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