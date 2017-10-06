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    Берлускони недоумевает от трансферов «Милана»

    Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони недоумевает от действий нынешнего руководства клуба. Он остался недоволен как трансферной политикой, так и некоторыми кадровыми решениями.

    «Я не могу припомнить, чтобы какой-то серьезный клуб подписывал в межсезонье сразу 11 новичков. С такими деньгами «Милан» не мог купить топ-футболистов?

    Также не понимаю, как можно оставлять на скамейке Сусо и Бонавентуру? Это очень сильные футболисты. «Милан» назначил капитаном Бонуччи, который долгое время выступал за «Ювентус». А как же Монтоливо?» – приводит слова удивленного Берлускони Corriere della Sera.

    После семи туров «Милан» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет девять очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2017 10:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 октября 2017, 15:40

      Берлускони теперь приходится только недоумевать !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43

      B I A N C O N E R I 6 октября 2017, 10:24

      Дон Сильвио прав как всегда...

      -2
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