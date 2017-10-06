Берлускони недоумевает от трансферов «Милана»

Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони недоумевает от действий нынешнего руководства клуба. Он остался недоволен как трансферной политикой, так и некоторыми кадровыми решениями.

«Я не могу припомнить, чтобы какой-то серьезный клуб подписывал в межсезонье сразу 11 новичков. С такими деньгами «Милан» не мог купить топ-футболистов?

Также не понимаю, как можно оставлять на скамейке Сусо и Бонавентуру? Это очень сильные футболисты. «Милан» назначил капитаном Бонуччи, который долгое время выступал за «Ювентус». А как же Монтоливо?» – приводит слова удивленного Берлускони Corriere della Sera.

После семи туров «Милан» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет девять очков.