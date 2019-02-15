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    «Тоттенхэм» и «Арсенал» хотят купить Сусо. Отступные за хавбека – 40 миллионов

    «Тоттенхэм» хочет заполучить полузащитника «Милана» Сусо в летнее трансферное окно, сообщает The Mirror.

    Испанцем также интересуется «Арсенал», но «Тоттенхэм» проявляет наибольшую заинтересованность.

    По контракту отступные за игрока составляют 40 миллионов евро. Этот пункт итальянский клуб пытается убрать из его договора.

    • В этом сезоне 25-летний футболист провел за миланцев 26 встреч, забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.
    • Контракт хавбека с черно-красными рассчитан до лета 2022 года.
    • Сусо перешел в «Милан» из «Ливерпуля» в 2015 году за 1,3 миллиона евро.

    Источник: The Mirror

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    15.02.2019 12:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 15 февраля 2019, 16:34

      В Ливере он не прижился в своё время. Правда, сейчас он играет на позиции инсайда, а не в центре. Ну а курятник, видимо, в нём замену Эриксену видит, что сместит его в центр.

      В общем, так себе затея.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 15:34

      А что Милану он уже не нужен? Скорей всего по причине ФФП.

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 15 февраля 2019, 13:11

      Арсенал не играет с фланговыми напами и он там точно не нужен, а Шпоры вот было бы симпатично посмотреть

      5
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 15 февраля 2019, 12:30

      Сусо не плох, но думаю в апл ему не надо

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