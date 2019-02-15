«Тоттенхэм» и «Арсенал» хотят купить Сусо. Отступные за хавбека – 40 миллионов

В Ливере он не прижился в своё время. Правда, сейчас он играет на позиции инсайда, а не в центре. Ну а курятник, видимо, в нём замену Эриксену видит, что сместит его в центр.
В общем, так себе затея.
«Тоттенхэм» хочет заполучить полузащитника «Милана» Сусо в летнее трансферное окно, сообщает The Mirror.
Испанцем также интересуется «Арсенал», но «Тоттенхэм» проявляет наибольшую заинтересованность.
По контракту отступные за игрока составляют 40 миллионов евро. Этот пункт итальянский клуб пытается убрать из его договора.
- В этом сезоне 25-летний футболист провел за миланцев 26 встреч, забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.
- Контракт хавбека с черно-красными рассчитан до лета 2022 года.
- Сусо перешел в «Милан» из «Ливерпуля» в 2015 году за 1,3 миллиона евро.