«Тоттенхэм» и «Арсенал» хотят купить Сусо. Отступные за хавбека – 40 миллионов

«Тоттенхэм» хочет заполучить полузащитника «Милана» Сусо в летнее трансферное окно, сообщает The Mirror.

Испанцем также интересуется «Арсенал», но «Тоттенхэм» проявляет наибольшую заинтересованность.

По контракту отступные за игрока составляют 40 миллионов евро. Этот пункт итальянский клуб пытается убрать из его договора.