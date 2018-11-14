Нападающий «Милана» Сусо прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Реал».

«Когда лучшие команды мира интересуются тобой, то нормально гордиться тем, что все идет хорошо.

Кто не был бы счастлив, если бы им интересовался «Реал»? Прыгнуть в один из самых больших клубов мира – это счастье. Играть дома в Испании – это всегда прекрасно, но сейчас я в стране, культура которой очень похожа на испанскую, я счастлив здесь.

Я чувствую себя важным для команды, мне комфортно здесь. Я рад, что у меня хорошие отношения с тренером», – сказал Сусо.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в мадридский клуб в зимнее трансферное окно.