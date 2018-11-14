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    Сусо – об интересе «Реала»: «Кто не был бы счастлив этому?»

    Нападающий «Милана» Сусо прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Реал».

    «Когда лучшие команды мира интересуются тобой, то нормально гордиться тем, что все идет хорошо.

    Кто не был бы счастлив, если бы им интересовался «Реал»? Прыгнуть в один из самых больших клубов мира – это счастье. Играть дома в Испании – это всегда прекрасно, но сейчас я в стране, культура которой очень похожа на испанскую, я счастлив здесь.

    Я чувствую себя важным для команды, мне комфортно здесь. Я рад, что у меня хорошие отношения с тренером», – сказал Сусо.

    Ранее сообщалось, что игрок может перейти в мадридский клуб в зимнее трансферное окно.

    Источник: Marca

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    14.11.2018 23:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 15 ноября 2018, 06:02

      реал еще сотней игроков интересуется и никто не перейдет так что зачем комментировать всякие слухи

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