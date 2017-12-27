Сусо и Калинич – в атаке «Милана» против «Интера»; Икарди сыграет на острие черно-синих

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 Кубка Италии между «Миланом» и миланским «Интером».

«Милан»: А. Доннарумма, Абате, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Бонавентура, Кесси, Билья, Локателли, Сусо, Калинич.

«Интер»: Ханданович, Канселу, Шкриньяр, Раноккия, Нагатомо, Весино, Гальярдини, Кандрева, Мариу, Перишич, Икарди.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 22:45 по Москве на «Сан-Сиро».

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