Мирабелли: «Милан» не собирается распродавать своих игроков направо и налево»

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли опроверг возможность перехода полузащитника команды Сусо в «Интер».

«На данный момент ни один из агентов наших ключевых игроков не приходил к руководству клуба с просьбой покинуть команду.

Сусо? У него в контракте есть пункт о выкупе иностранным клубом, но он сам всегда настаивал на том, что хочет остаться.

Уверен, что так и будет. В «Интер» он, конечно же, не перейдет. Могу сказать точно, что «Милан» не собирается распродавать своих игроков направо и налево», – заявил Мирабелли.

В прошедшем сезоне Сусо сыграл в Серии А 35 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.