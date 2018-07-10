Мирабелли: «Милан» не собирается распродавать своих игроков направо и налево»

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли опроверг возможность перехода полузащитника команды Сусо в «Интер».
«На данный момент ни один из агентов наших ключевых игроков не приходил к руководству клуба с просьбой покинуть команду.
Сусо? У него в контракте есть пункт о выкупе иностранным клубом, но он сам всегда настаивал на том, что хочет остаться.
Уверен, что так и будет. В «Интер» он, конечно же, не перейдет. Могу сказать точно, что «Милан» не собирается распродавать своих игроков направо и налево», – заявил Мирабелли.
В прошедшем сезоне Сусо сыграл в Серии А 35 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.
Источник: Football Italia