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    Мирабелли: «Милан» не собирается распродавать своих игроков направо и налево»

    Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли опроверг возможность перехода полузащитника команды Сусо в «Интер».

    «На данный момент ни один из агентов наших ключевых игроков не приходил к руководству клуба с просьбой покинуть команду.

    Сусо? У него в контракте есть пункт о выкупе иностранным клубом, но он сам всегда настаивал на том, что хочет остаться.

    Уверен, что так и будет. В «Интер» он, конечно же, не перейдет. Могу сказать точно, что «Милан» не собирается распродавать своих игроков направо и налево», – заявил Мирабелли.

    В прошедшем сезоне Сусо сыграл в Серии А 35 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    10.07.2018 11:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1364

      МВС 10 июля 2018, 16:44

      В это можно поверить.спрос на них будет весьма небольшой.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 июля 2018, 11:36

      А только налево и направо...

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