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    Президент «Милана»: «Ибрагимович – фантастический игрок, но мой абсолютный фаворит – Сусо»

    Президент «Милана» Паоло Скарони прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб нападающего Златана Ибрагимовича и признался в симпатии к полузащитнику Сусо.

    Ранее сообщалось, что агент Ибрагимовича Мино Райола ведет переговоры с миланцами о возвращении шведа.

    «Ибрагимович будет свободен в выборе новой команды. Он фантастический игрок. Я люблю его как болельщик за то, как он сочетает свой рост с ловкостью. Но я не принимаю решений по поводу трансферов.

    Кроме того, в «Милане» уже есть мой абсолютный фаворит – Сусо», – сказал Скарони.

    Источник: Football Italia

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    16.11.2018 14:54
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