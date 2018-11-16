Президент «Милана»: «Ибрагимович – фантастический игрок, но мой абсолютный фаворит – Сусо»

Президент «Милана» Паоло Скарони прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб нападающего Златана Ибрагимовича и признался в симпатии к полузащитнику Сусо.

Ранее сообщалось, что агент Ибрагимовича Мино Райола ведет переговоры с миланцами о возвращении шведа.

«Ибрагимович будет свободен в выборе новой команды. Он фантастический игрок. Я люблю его как болельщик за то, как он сочетает свой рост с ловкостью. Но я не принимаю решений по поводу трансферов.

Кроме того, в «Милане» уже есть мой абсолютный фаворит – Сусо», – сказал Скарони.