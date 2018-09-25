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    Ни один игрок «Ювентуса» не попал в команду тура Серии А по версии Whoscored

    Аналитический портал Whoscored опубликовал команду пятого тура Серии А. В нее не вошел ни один из футболистов «Ювентуса».

    Туринцы победили «Фрозиноне» (2:0) и единолично лидируют в турнирной таблице со стопроцентным показателем.

    Команда 5-го тура Серии А

    Вратарь: Лукаш Скорупски («Болонья»).

    Защитники: Никола Миленкович («Фиорентина»), Артуро Калабрези («Болонья»), Джанмарко Феррари («Сассуоло»), Самир («Удинезе»).

    Полузащитники: Сусо («Милан»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Родриго де Пауль («Удинезе»).

    Нападающие: Чиро Иммобиле («Лацио»), Федерико Ди Франческо («Сассуоло»), Лоренцо Инсинье («Наполи»).

    Источник: Whoscored

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    25.09.2018 17:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 21:21

      В следующем туре могут попасть все игроки Ювентуса.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 сентября 2018, 18:49

      У них там весьма своеобразная система подсчёта. Вообще это ни о чём не говорит.
      Чаще всего их сборные выглядят как микс супер-звёзд, что постоянно фейерят и каких-то середняков-ноунеймов, что просто стабильно играют от матча к матчу.

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 сентября 2018, 18:10

      ну и правильно ! НАх они нужны !

      0
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      Рейтинг: +1364

      МВС 25 сентября 2018, 18:08

      Переживем уж как нибудь это чрезвычайно горестное событие.

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