Ни один игрок «Ювентуса» не попал в команду тура Серии А по версии Whoscored

Аналитический портал Whoscored опубликовал команду пятого тура Серии А. В нее не вошел ни один из футболистов «Ювентуса».

Туринцы победили «Фрозиноне» (2:0) и единолично лидируют в турнирной таблице со стопроцентным показателем.

Команда 5-го тура Серии А

Вратарь: Лукаш Скорупски («Болонья»).

Защитники: Никола Миленкович («Фиорентина»), Артуро Калабрези («Болонья»), Джанмарко Феррари («Сассуоло»), Самир («Удинезе»).

Полузащитники: Сусо («Милан»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Родриго де Пауль («Удинезе»).

Нападающие: Чиро Иммобиле («Лацио»), Федерико Ди Франческо («Сассуоло»), Лоренцо Инсинье («Наполи»).