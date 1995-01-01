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    Навас, Банега, Сусо – в основе «Севильи»; Бастони, Гальярдини, Д’Амбросио сыграют у «Интера»

    Стали известны стартовые составы команд на финал Лиги Европы между «Севильей» и «Интером».

    «Севилья»: Буну, Навас, Карлос, Кунде, Регилон, Хордан, Фернандо, Банега, Окампос, де Йонг, Сусо.

    «Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Бастони, Д’Амбросио, Гальярдини, Брозович, Баррелла, Янг, Лукаку, Мартинес.

    Эшли Янг – первый с 2001 года англичанин в стартовом составе на финал еврокубка, в котором нет клубов из Англии.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на кельнском «Рейн Энерги», которая начнется в 22:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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