Навас, Банега, Сусо – в основе «Севильи»; Бастони, Гальярдини, Д’Амбросио сыграют у «Интера»

Стали известны стартовые составы команд на финал Лиги Европы между «Севильей» и «Интером».

«Севилья»: Буну, Навас, Карлос, Кунде, Регилон, Хордан, Фернандо, Банега, Окампос, де Йонг, Сусо.

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Бастони, Д’Амбросио, Гальярдини, Брозович, Баррелла, Янг, Лукаку, Мартинес.

Эшли Янг – первый с 2001 года англичанин в стартовом составе на финал еврокубка, в котором нет клубов из Англии.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на кельнском «Рейн Энерги», которая начнется в 22:00 по Москве.