Сусо: «Кубок Италии – настоящая цель, конкретная и достижимая»

Полузащитник «Милана» Сусо рассчитывает показать лучший футбол в матче 1/2 финала Кубка Италии против «Лацио». По его словам, красно-черные переживают сейчас хороший отрезок сезона.

«Мы переживаем хороший момент, но завтрашний матч очень важен для нас. Первый настоящий матч плей-офф в сезоне, Кубок Италии – настоящая цель, конкретная и достижимая. Нам нужен лучший «Милан»!» – сказал Сусо.

Первая игра 1/2 финала Кубка Италии «Милан» – «Лацио» состоится в среду, 31 января, в 22:45 по московскому времени.