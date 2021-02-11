«Как это видели мы». «Барселона» показала эпизод с неназначенным пенальти на Альбе

может я слепой, и при этом я вроде адекватный. Но конкретно этот эпизод - не заметил пеналя. может если б камера с другой стороны показала я бы увидел как его тянут. А так закрыл спиной мяч и сам же упал назад придавив игрока севы, вот что я вижу. Ну и если словить кадр где альба уже поднимает руки мол " судья" .это было до штрафной. Ну это имхо, может я и не прав
Пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео борьбы защитника Жорди Альбы с полузащитником «Севильи» Сусо в первом полуфинальном матче Кубка Испании (0:2).
Футболисты боролись за мяч у линии штрафной. Судья Матеу Лаос зафиксировал нарушение правил на Альбе, но не назначил пенальти, посчитав, что Сусо сбил соперника до входа в штрафную площадь.
«Как это видели мы», – написала «Барселона» в твиттере.
- Ответная встреча состоится 3 марта.
This is how we saw it. pic.twitter.com/HxfMgKiTvH— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 11, 2021