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  • «Как это видели мы». «Барселона» показала эпизод с неназначенным пенальти на Альбе

«Как это видели мы». «Барселона» показала эпизод с неназначенным пенальти на Альбе

11 февраля 2021, 16:26
11

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео борьбы защитника Жорди Альбы с полузащитником «Севильи» Сусо в первом полуфинальном матче Кубка Испании (0:2).

Футболисты боролись за мяч у линии штрафной. Судья Матеу Лаос зафиксировал нарушение правил на Альбе, но не назначил пенальти, посчитав, что Сусо сбил соперника до входа в штрафную площадь.

«Как это видели мы», – написала «Барселона» в твиттере.

  • Ответная встреча состоится 3 марта.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Барселоны»
Испания. Кубок Барселона Севилья Альба Жорди Сусо
Комментарии (11)
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zarsm
1613051401
Бетонный пенальти
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wobaekat
1613052430
Эвребевилья
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Guinnesss
1613052553
Судья придушил!
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zigbert
1613054798
Эпизод произошел явно в штрафной. Но вот было ли нарушение, сложно ответить.
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DeStar
1613056153
может я слепой, и при этом я вроде адекватный. Но конкретно этот эпизод - не заметил пеналя. может если б камера с другой стороны показала я бы увидел как его тянут. А так закрыл спиной мяч и сам же упал назад придавив игрока севы, вот что я вижу. Ну и если словить кадр где альба уже поднимает руки мол " судья" .это было до штрафной. Ну это имхо, может я и не прав
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DOCTOR PENALTY
1613058143
Судье респект. А Барса пусть засунет себе в жопу этот ролик.
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MaxiLeon
1613078795
а если Роналду был вместо Альбы , сказали бы 1000% ный пенальти ))) вчера с другого ракурса камеру показали был . и сам комментатор сказал есть пенальти, но все же Севилья не слабая была, у Барсы защита очень слабая, напрасно Суареса продали в нападении его не хватало
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