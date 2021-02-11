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    «Как это видели мы». «Барселона» показала эпизод с неназначенным пенальти на Альбе

    Пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео борьбы защитника Жорди Альбы с полузащитником «Севильи» Сусо в первом полуфинальном матче Кубка Испании (0:2).

    Футболисты боролись за мяч у линии штрафной. Судья Матеу Лаос зафиксировал нарушение правил на Альбе, но не назначил пенальти, посчитав, что Сусо сбил соперника до входа в штрафную площадь.

    «Как это видели мы», – написала «Барселона» в твиттере.

    • Ответная встреча состоится 3 марта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Барселоны»

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    Сегодня, 16:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10370

      DeStar 20 минут назад

      может я слепой, и при этом я вроде адекватный. Но конкретно этот эпизод - не заметил пеналя. может если б камера с другой стороны показала я бы увидел как его тянут. А так закрыл спиной мяч и сам же упал назад придавив игрока севы, вот что я вижу. Ну и если словить кадр где альба уже поднимает руки мол " судья" .это было до штрафной. Ну это имхо, может я и не прав

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      Рейтинг: +82565

      zigbert 43 минуты назад

      Эпизод произошел явно в штрафной. Но вот было ли нарушение, сложно ответить.

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      Рейтинг: +96

      Guinnesss 1 час назад

      Судья придушил!

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      Рейтинг: +928

      wobaekat 1 час назад

      Эвребевилья

      0
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      Рейтинг: +879

      zarsm 1 час назад

      Бетонный пенальти

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