«Как это видели мы». «Барселона» показала эпизод с неназначенным пенальти на Альбе

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео борьбы защитника Жорди Альбы с полузащитником «Севильи» Сусо в первом полуфинальном матче Кубка Испании (0:2).
Футболисты боролись за мяч у линии штрафной. Судья Матеу Лаос зафиксировал нарушение правил на Альбе, но не назначил пенальти, посчитав, что Сусо сбил соперника до входа в штрафную площадь.
«Как это видели мы», – написала «Барселона» в твиттере.
- Ответная встреча состоится 3 марта.
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Источник: твиттер «Барселоны»