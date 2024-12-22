В «Сосьедаде» сообщили, когда Захарян сыграет впервые в сезоне

Приближается дата первого матча полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в сезоне-2024/25.

Российский футболист травмировался 17 июля на тренировке.

Ему сделали операцию в связи с повреждением сухожилий правой лодыжки.

В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.

Он не играет с 25 мая.

«Арсен должен быть готов к игре Кубка против «Понферрадины» [5 января], у него будет еще целая неделя, чтобы поработать в общей группе с командой», – сказал пресс-атташе «Сосьедада» Йон Андер Мундуате.