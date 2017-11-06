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  • Сусо: «Победа над «Сассуоло» была важна и для Монтеллы, и для команды»

Сусо: «Победа над «Сассуоло» была важна и для Монтеллы, и для команды»

6 ноября 2017, 10:16

Полузащитник «Милана» Сусо считает, что победа на «Сассуоло» придаст его команде дополнительную уверенность.

«Это была очень важная игра для нас, учитывая текущую турнирную ситуацию. Мы сыграли здорово, заработали три очка и теперь у нас есть время немного отдохнуть и набраться сил для дальнейшей борьбы.

Победа над «Сассуоло» была очень важна и для Монтеллы, и для нас. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы исправить ситуацию. Теперь мы можем лучше подготовиться к следующей игре против «Наполи».

Я чувствую себя очень счастливым в «Милане», коллектив здесь замечательный, тренер доверяет мне на поле. Поэтому я стремлюсь отплатить ему за это своей игрой. Я всегда говорил, у меня отличные взаимоотношения с Монтеллой», – приводит слова испанца Mediaset Premium.

Напомним, что матч 12-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» – «Милан» завершился со счетом 0:2. Один из голов в этой встрече записал на свой счет Сусо.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Милан Сассуоло Сусо Монтелла Винченцо
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