Сусо: «Победа над «Сассуоло» была важна и для Монтеллы, и для команды»

Полузащитник «Милана» Сусо считает, что победа на «Сассуоло» придаст его команде дополнительную уверенность.

«Это была очень важная игра для нас, учитывая текущую турнирную ситуацию. Мы сыграли здорово, заработали три очка и теперь у нас есть время немного отдохнуть и набраться сил для дальнейшей борьбы.

Победа над «Сассуоло» была очень важна и для Монтеллы, и для нас. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы исправить ситуацию. Теперь мы можем лучше подготовиться к следующей игре против «Наполи».

Я чувствую себя очень счастливым в «Милане», коллектив здесь замечательный, тренер доверяет мне на поле. Поэтому я стремлюсь отплатить ему за это своей игрой. Я всегда говорил, у меня отличные взаимоотношения с Монтеллой», – приводит слова испанца Mediaset Premium.

Напомним, что матч 12-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» – «Милан» завершился со счетом 0:2. Один из голов в этой встрече записал на свой счет Сусо.