Девушка и мать двоих детей Сусо похвасталась пышными формами

Алиша Родригес, девушка нападающего «Севильи» Сусо, показала свежие фото с отдыха.
Спутница игрока не постеснялась продемонстрировать пышные формы на камеру – грудь и ягодицы.
- Пара встречается 10 лет.
- У них двое детей.
- 29-летний Сусо больше всего матчей в карьере провел за «Милан» (2015-2020 годы). С «Севильей» игрок дважды взял Лигу Европы.
Фото: социальные сети Алиши Родригес
Джорджина вновь показала пышные грудь и ягодицы
Джорджина показала пышные ягодицы на яхте Роналду
Источник: «Бомбардир»