Девушка и мать двоих детей Сусо похвасталась пышными формами

Алиша Родригес, девушка нападающего «Севильи» Сусо, показала свежие фото с отдыха.

Спутница игрока не постеснялась продемонстрировать пышные формы на камеру – грудь и ягодицы.

Пара встречается 10 лет.

У них двое детей.

29-летний Сусо больше всего матчей в карьере провел за «Милан» (2015-2020 годы). С «Севильей» игрок дважды взял Лигу Европы.

Фото: социальные сети Алиши Родригес

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