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    Джорджина вновь показала пышные грудь и ягодицы

    Джорджина Родригес, девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, опубликовала новые фотографии в соцсетях.

    Модель показала, как отдыхает на яхте, сделав фото ягодиц через отражение. Также Джорджина выложила кадр с акцентом на грудь.

    Фото: соцсети Джорджины Родригес

    • Роналду и Джорджина вместе с 2016 года.
    • У них 5 детей, в том числе 2 общих.
    • Недавно сообщалось о разладе в отношениях между футболистом и моделью, но они эти слухи опровергли.

    Джорджина показала пышные ягодицы на яхте Роналду

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      jek718875 58 минут назад

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      elessar arnor > jek718875 18 минут назад

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