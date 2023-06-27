Джорджина Родригес, девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, опубликовала новые фотографии в соцсетях.
Модель показала, как отдыхает на яхте, сделав фото ягодиц через отражение. Также Джорджина выложила кадр с акцентом на грудь.
Фото: соцсети Джорджины Родригес
- Роналду и Джорджина вместе с 2016 года.
- У них 5 детей, в том числе 2 общих.
- Недавно сообщалось о разладе в отношениях между футболистом и моделью, но они эти слухи опровергли.
Джорджина показала пышные ягодицы на яхте Роналду
Источник: «Бомбардир»