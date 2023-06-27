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Джорджина вновь показала пышные грудь и ягодицы

27 июня 2023, 19:34
2

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, опубликовала новые фотографии в соцсетях.

Модель показала, как отдыхает на яхте, сделав фото ягодиц через отражение. Также Джорджина выложила кадр с акцентом на грудь.

Фото: соцсети Джорджины Родригес

  • Роналду и Джорджина вместе с 2016 года.
  • У них 5 детей, в том числе 2 общих.
  • Недавно сообщалось о разладе в отношениях между футболистом и моделью, но они эти слухи опровергли.

Джорджина показала пышные ягодицы на яхте Роналду

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Источник: «Бомбардир»
Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану
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