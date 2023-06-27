Джорджина Родригес, девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, опубликовала новые фотографии в соцсетях.

Модель показала, как отдыхает на яхте, сделав фото ягодиц через отражение. Также Джорджина выложила кадр с акцентом на грудь.

Фото: соцсети Джорджины Родригес

Роналду и Джорджина вместе с 2016 года.

У них 5 детей, в том числе 2 общих.

Недавно сообщалось о разладе в отношениях между футболистом и моделью, но они эти слухи опровергли.

Джорджина показала пышные ягодицы на яхте Роналду