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    Джорджина показала пышные ягодицы на яхте Роналду

    Джорджина Родригес, девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, опубликовала новые фотографии в соцсетях.

    Модель показала, как отдыхает на яхте вместе с семьей. Вчера подобный снимок уже был.

    Сегодня же Джорджина выложила еще несколько ярких фото, сделав акцент на свои пышные ягодицы.

    Фото: соцсети Джорджины Родригес

    • Роналду и Джорджина вместе с 2016 года.
    • У них 5 детей, в том числе 2 общих.
    • Недавно сообщалось о разладе в отношениях между футболистом и моделью, но они эти слухи опровергли.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4792

      Бомбардиръ 9 минут назад

      Яхта Роналду? По другим источникам - аренда частной яхты за 200 тысяч долларов в неделю.

      0
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      Рейтинг: +115

      врете вы все 19 минут назад

      показала пышные ягодицы на яхте Роналду====
      Ну эт ладно.Главное что не на другой яхте.)

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