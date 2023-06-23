Джорджина показала пышные ягодицы на яхте Роналду

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, опубликовала новые фотографии в соцсетях.

Модель показала, как отдыхает на яхте вместе с семьей. Вчера подобный снимок уже был.

Сегодня же Джорджина выложила еще несколько ярких фото, сделав акцент на свои пышные ягодицы.

Фото: соцсети Джорджины Родригес