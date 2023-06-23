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Джорджина показала пышные ягодицы на яхте Роналду

23 июня 2023, 18:57
4

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, опубликовала новые фотографии в соцсетях.

Модель показала, как отдыхает на яхте вместе с семьей. Вчера подобный снимок уже был.

Сегодня же Джорджина выложила еще несколько ярких фото, сделав акцент на свои пышные ягодицы.

Фото: соцсети Джорджины Родригес

  • Роналду и Джорджина вместе с 2016 года.
  • У них 5 детей, в том числе 2 общих.
  • Недавно сообщалось о разладе в отношениях между футболистом и моделью, но они эти слухи опровергли.

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Источник: «Бомбардир»
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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заткнитемнерот
1687537784
Я думал, тюлени в средиземных водах не водятся
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Sedoi_Goblin
1687540897
Знойная женщина! Мечта поэта! P.S. Я не поэт и не писатель.. Я просто так, мозго**атель)))
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odessakmv
1687561613
по сравнению с Роном, заплывшая жиром свиноматка
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