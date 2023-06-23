Джорджина показала пышные ягодицы на яхте Роналду

Яхта Роналду? По другим источникам - аренда частной яхты за 200 тысяч долларов в неделю.
Джорджина Родригес, девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, опубликовала новые фотографии в соцсетях.
Модель показала, как отдыхает на яхте вместе с семьей. Вчера подобный снимок уже был.
Сегодня же Джорджина выложила еще несколько ярких фото, сделав акцент на свои пышные ягодицы.
Фото: соцсети Джорджины Родригес
- Роналду и Джорджина вместе с 2016 года.
- У них 5 детей, в том числе 2 общих.
- Недавно сообщалось о разладе в отношениях между футболистом и моделью, но они эти слухи опровергли.