Сусо может перейти из «Милана» в «Фиорентину» за 30 миллионов

Фиалки решили бабки вложить, в кои то веки?
«Фиорентина» заинтересована в приобретении полузащитника «Милана» Сусо.
По данным La Gazzetta dello Sport, клубы уже неделю ведут переговоры.
Отступные за испанца – 40 миллионов евро, но миланцы готовы пойти на снижение данной цены. Предполагается, что «Милан» может отпустить Сусо за 30-32 миллиона плюс бонусы. Клуб из Флоренции пока начал переговоры с более низкой суммы.
- Сусо перешел в «Милан» из «Ливерпуля» в 2015 году за 1,3 миллиона евро.
- Ранее сообщалось, что полузащитником интересуется «Рома».