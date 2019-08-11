Сусо может перейти из «Милана» в «Фиорентину» за 30 миллионов

«Фиорентина» заинтересована в приобретении полузащитника «Милана» Сусо.

По данным La Gazzetta dello Sport, клубы уже неделю ведут переговоры.

Отступные за испанца – 40 миллионов евро, но миланцы готовы пойти на снижение данной цены. Предполагается, что «Милан» может отпустить Сусо за 30-32 миллиона плюс бонусы. Клуб из Флоренции пока начал переговоры с более низкой суммы.