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    Сусо может перейти из «Милана» в «Фиорентину» за 30 миллионов

    «Фиорентина» заинтересована в приобретении полузащитника «Милана» Сусо.

    По данным La Gazzetta dello Sport, клубы уже неделю ведут переговоры.

    Отступные за испанца – 40 миллионов евро, но миланцы готовы пойти на снижение данной цены. Предполагается, что «Милан» может отпустить Сусо за 30-32 миллиона плюс бонусы. Клуб из Флоренции пока начал переговоры с более низкой суммы.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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      Рейтинг: +289

      Shotlandets86 31 минуту назад

      Фиалки решили бабки вложить, в кои то веки?

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