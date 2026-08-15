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€ 700 тыс
Сусо - статистика
Кадис
19 ноября 1993 (32)
#10 | Полузащитник
179 см | 74 кг
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П
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Кадис
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0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 1 тур
Кадис
0 : 0
15.08.2026
Сельта (Б)
70' - 90'
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