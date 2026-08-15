Статистика по турнирам

Испания. Сегунда 2026/2027 Испания. Сегунда 2025/2026 Испания. Кубок 2024/2025 Испания. Примера 2024/2025 Испания. Кубок 2023/2024 Испания. Примера 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Суперкубок УЕФА 2023 Испания. Кубок 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Испания. Примера 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Испания. Кубок 2020/2021 Испания. Примера 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Суперкубок УЕФА 2020 Испания. Примера 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Суперкубок Италии 2016 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Англия. Кубок Лиги 2014/2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Испания. Примера 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Чемпионат Европы U-19 2012