Сусо - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Хесус Фернандес
|Фамилия
|Саес
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Хесус Фернандес
|Фамилия
|Саес
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|86' - 90'
|Севилья
|2:0
|Фенербахче
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|04.03.2023
|1' - 68'
|Атлетико
|6:1
|Севилья
|Испания. Примера, 24 тур
|26.02.2023
|46' - 90'
|Севилья
|2:3
|Осасуна
|Испания. Примера, 23 тур
|23.02.2023
|68' - 90'
|ПСВ
|2:0
|Севилья
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 81'
|Райо Вальекано
|1:1
|Севилья
|Испания. Примера, 22 тур
|29'
|16.02.2023
|62' - 90'
|Севилья
|3:0
|ПСВ
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 73'
|Севилья
|2:0
|Мальорка
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|13
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -68'
|Атлетико (Мадрид)
|6:1
|Севилья (Севилья)
|26.02.2023
|46' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:3
|Осасуна (Памплона)
|19.02.2023
|1' -81'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|29'
|11.02.2023
|1' -73'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|3:0
|Севилья (Севилья)
|28.01.2023
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|45'
|21.01.2023
|79' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Кадис (Кадис)
|14.01.2023
|79' -90'
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|08.01.2023
|74' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)
|30.12.2022
|67' -90'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|29.10.2022
|59' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|79'
|22.10.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Севилья (Севилья)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|15.10.2022
|84' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|18.09.2022
|69' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:3
|Севилья (Севилья)
|03.09.2022
|64' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:3
|Барселона (Барселона)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Севилья (Севилья)