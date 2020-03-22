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  • Сусо: «Милан» не в состоянии создать что-то серьезное. Надеюсь, останусь в «Севилье»

Сусо: «Милан» не в состоянии создать что-то серьезное. Надеюсь, останусь в «Севилье»

22 марта 2020, 08:49

Футболист «Севильи» Сусо не желает возвращаться в «Милан». Испанцы арендовали игрока зимой.

«В «Милане» я прошел через трех президентов, нескольких тренеров. Клуб не в состоянии создать что-то серьезное и последовательное. Надеюсь остаться в «Севилье», сыграть за команду в Лиге чемпионов, выиграть титулы», – цитирует Сусо AS.

  • В текущем сезоне Примеры Сусо провел шесть матчей, забил гол, сделал результативный пас.
  • «Севилья» в Примере идет третьей.
  • Чемпионат Испании приостановлен как минимум до апреля из-за пандемии коронавируса.

Источник: AS
Испания. Примера Италия. Серия А Милан Севилья Сусо
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