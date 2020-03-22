Сусо: «Милан» не в состоянии создать что-то серьезное. Надеюсь, останусь в «Севилье»

Футболист «Севильи» Сусо не желает возвращаться в «Милан». Испанцы арендовали игрока зимой.
«В «Милане» я прошел через трех президентов, нескольких тренеров. Клуб не в состоянии создать что-то серьезное и последовательное. Надеюсь остаться в «Севилье», сыграть за команду в Лиге чемпионов, выиграть титулы», – цитирует Сусо AS.
- В текущем сезоне Примеры Сусо провел шесть матчей, забил гол, сделал результативный пас.
- «Севилья» в Примере идет третьей.
- Чемпионат Испании приостановлен как минимум до апреля из-за пандемии коронавируса.
Источник: AS