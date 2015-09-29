Бонавентура: «В Италии сейчас нет фаворита»

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура прокомментировал ситуацию в Серии А. По его мнению, в этом турнире сейчас не команды-фаворита.

«На данный момент в Серии А нет фаворита. Нет команды, которую можно было бы назвать доминирующей силой. У каждого клуба были неудачные игры. Что касается «Милана“, то мы должны продолжать верить и решать проблемы, которые возникали в предыдущих играх. У нас есть хороший состав и тренер, способный вывести команду на вершину», – сказал Бонавентура.