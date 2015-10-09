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    • Бонавентура: «Не удивлен тем, что «Фиорентина» занимает первое место»

    Бонавентура: «Не удивлен тем, что «Фиорентина» занимает первое место»

    Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура высказался относительно того, что «Фиорентина» лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А. По словам 26-летнего футболиста, «фиалки» заслужили быть первыми.

    «Я не удивлен тем, что они занимают первое место. Это сильная команда. Они уже несколько лет показывают хороший футбол. У них хорошая команда и классный тренер», – сказал Бонавентура в эфире Radio Blu.

    После семи туров чемпионата Италии «Милан», набрав девять очков, занимает 11-е место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2015 14:33
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