Михайлович: «Судьи нанесли серьезный ущерб «Милану»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович поделился впечатлениями от матча 16-го тура итальянской Серии А с «Вероной», который завершился со счетом 1:1.



«Нельзя отменять два гола, ошибочно определяя офсайд. А в эпизоде с Бонавентурой был очевидный пенальти. В то же время у нас были шансы, и мы очень глупо пропустили в свои ворота. «Милан» дважды забил по правилам, создал три явных голевых возможности в первом тайме и еще три или четыре после перерыва. Мы играем не с молодежными составами, а против других команд серии, поэтому нельзя продолжать так.



Мы продолжали давить, даже оставшись вдесятером, нанесли 18 ударов. Что еще можно было сделать? Что касается судейства, такое происходит не первый раз. Не могу говорить о рефери, но это не значит, что я глупец», – сказал серб.



