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    Бонавентура может пропустить до восьми месяцев из-за травмы 

    Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура пропустит остаток сезона из-за травмы колена. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Игрок повредил хрящ коленного сустава, ему предстоит операция. Она пройдет в Питтсбурге, на этом настоял агент Бонавенутры Мино Райола. Там же оперировали Златана Ибрагимовича – другого клиента Райолы.

    Официальной информации о травме пока нет. По неофициальной информации, восстановление может занять от семи до восьми месяцев.

    В текущем сезоне Серии А Бонавентура сыграл в восьми матчах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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    19.11.2018 23:57
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