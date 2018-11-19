Бонавентура может пропустить до восьми месяцев из-за травмы 

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура пропустит остаток сезона из-за травмы колена. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Игрок повредил хрящ коленного сустава, ему предстоит операция. Она пройдет в Питтсбурге, на этом настоял агент Бонавенутры Мино Райола. Там же оперировали Златана Ибрагимовича – другого клиента Райолы.

Официальной информации о травме пока нет. По неофициальной информации, восстановление может занять от семи до восьми месяцев.

В текущем сезоне Серии А Бонавентура сыграл в восьми матчах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.