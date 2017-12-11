Бонавентура: «Надеюсь, победа над «Болоньей» станет началом нового этапа для «Милана»

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура, который отметился дублем в ворота «Болоньи», рассказал о важности этой победы для его клуба.

«Для нас самым важным было одержать победу, потому что команда испытывала напряжение из-за отсутствия положительного результата в последнее время. Мы показали, что у нас есть качественные футболисты, которые способны контролировать мяч. Я надеюсь, что победа над «Болоньей» станет началом нового этапа для «Милана». Мы проделали хорошую работу, но можем играть еще лучше.

Мои голы? Я просто счастлив. В начале сезона я был не в лучшей спортивной форме, но постепенно выхожу на свой привычный уровень», – приводит слова Бонавентуры Mediaset Premium.

Матч 16-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Болонья» завершился со счетом 2:1.