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    • Бонавентура: «Надеюсь, победа над «Болоньей» станет началом нового этапа для «Милана»

    Бонавентура: «Надеюсь, победа над «Болоньей» станет началом нового этапа для «Милана»

    Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура, который отметился дублем в ворота «Болоньи», рассказал о важности этой победы для его клуба.

    «Для нас самым важным было одержать победу, потому что команда испытывала напряжение из-за отсутствия положительного результата в последнее время. Мы показали, что у нас есть качественные футболисты, которые способны контролировать мяч. Я надеюсь, что победа над «Болоньей» станет началом нового этапа для «Милана». Мы проделали хорошую работу, но можем играть еще лучше.

    Мои голы? Я просто счастлив. В начале сезона я был не в лучшей спортивной форме, но постепенно выхожу на свой привычный уровень», – приводит слова Бонавентуры Mediaset Premium.

    Матч 16-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Болонья» завершился со счетом 2:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2017 10:16
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    Комментарии (2)
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    CskaMoscovv
    1513028008
    Джакомо и Доннарума светлое пятно в нынешнем составе команды, вот кто действительно тащит команду))
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    ologreds
    1694991755
    numo528832
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