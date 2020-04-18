Sky Sport Italia: «Лацио» планирует подписать Жиру и Бонавентуру

Руководство «Лацио» составило список приоритетных целей на летнее межсезонье, сообщает Sky Sport Italia.
Согласно источнику, римляне хотят заполучить форварда «Челси» Оливье Жиру, а также полузащитника «Милана» Джакомо Бонавентуру, чей контракт истекает этим летом.
Главный тренер столичный команды Симоне Индзаги лично заинтересован в трансфере итальянца.
Также «Лацио» проявляет интерес к защитнику «Вероны» Марашу Кумбула. В этом сезоне 20-летний албанец отыграл 19 матчей и забил один гол.
- Ранее сообщалось, что римляне проявляют интерес к форварду «Зенита» Сердару Азмуну.
- На данный момент команда занимает второе место в таблице Серии А, уступая одно очко лидирующему «Ювентусу».
Источник: Sky Sport Italia