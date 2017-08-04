Бонавентура: «У «Милана» подобрался фантастический коллектив»

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура, который стал автором одного из голов в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Университати» (2:0), поделился своими впечатлениями от данной встречи. По его словам, итальянцы контролировали всю игру.

«Нам стоит думать о каждой игре отдельно. Этот матч получился хорошим, несмотря на жару. Нам сразу удалось взять инициативу под контроль, держать нить игры.

Каждый из игроков хочет принести пользу команде. У нас подобрался фантастический коллектив, все усердно работают. На мой взгляд, к концу сезона каждый сможет внести свою лепту в общую копилку.

Я делаю то, что всегда делал, а конкуренция всегда полезна для команды. Нет никаких проблем с ротацией.

Буду ли я капитаном? Это решит клуб, это компетенция руководства», – сказал Бонавентура в интервью Mediaset.