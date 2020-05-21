Бонавентура близок к переходу из «Милана» в «Рому»

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура близок к переходу в «Рому», утверждает Corriere dello Sport.

Игрок имел варианты с продолжением карьеры в «Аталанте», «Торино» и «Фиорентине», но выбрал римский клуб. Если сделка состоится, Бонавентура подпишет с «Ромой» двухлетний контракт с опцией продления на год. Зарплата хавбека составит около 2 миллионов евро в год.