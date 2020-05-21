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    Бонавентура близок к переходу из «Милана» в «Рому»

    Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура близок к переходу в «Рому», утверждает Corriere dello Sport.

    Игрок имел варианты с продолжением карьеры в «Аталанте», «Торино» и «Фиорентине», но выбрал римский клуб. Если сделка состоится, Бонавентура подпишет с «Ромой» двухлетний контракт с опцией продления на год. Зарплата хавбека составит около 2 миллионов евро в год.

    • Бонавентура в этом сезоне сыграл в Серии А 17 игр, в которых забил два мяча.
    • Transfermarkt оценивает итальянца в 9,5 миллиона евро.

    Источник: Corriere dello Sport

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