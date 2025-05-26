Статистика по турнирам

Саудовская Аравия. Кубок Короля 2024/2025 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Суперкубок Италии 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Суперкубок Италии 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2009/2010