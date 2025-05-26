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Джакомо Бонавентура - статистика

Завершил карьеру
22 августа 1989 (37), Сан-Северино-Марке
#7 | Полузащитник
178 см | 69 кг
Италия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Шабаб
28
2
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Фейха
0 : 2
26.05.2025
Аль-Шабаб
1' - 90'
9'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Рияд
1 : 3
15.05.2025
Аль-Шабаб
67' - 90'
76'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Шабаб
3 : 1
11.05.2025
Аль-Ахли
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Фат
3 : 1
01.05.2025
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Хиляль
2 : 2
21.04.2025
Аль-Шабаб
1' - 81'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Шабаб
0 : 0
17.04.2025
Аль-Охдуд
84' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Вахда
1 : 3
06.04.2025
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Шабаб
6 : 0
13.03.2025
Аль-Оруба
1' - 70'
52'
16'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Наср
2 : 2
07.03.2025
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Шабаб
2 : 0
28.02.2025
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Таавун
2 : 2
22.02.2025
Аль-Шабаб
1' - 90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Шабаб
2 : 3
13.02.2025
Аль-Кадисия
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Шабаб
5 : 1
06.02.2025
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Иттифак
3 : 1
31.01.2025
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Шабаб
2 : 1
27.01.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
22.01.2025
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Шабаб
2 : 1
15.01.2025
Аль-Рияд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
05.12.2024
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
1 : 2
30.11.2024
Аль-Хиляль
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Охдуд
1 : 1
22.11.2024
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Холуд
0 : 2
07.11.2024
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Шабаб
3 : 1
31.10.2024
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Шабаб
1 : 2
18.10.2024
Аль-Наср
1' - 46'
28'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Дамак
1 : 0
04.10.2024
Аль-Шабаб
1' - 90'
63'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Шабаб
2 : 1
29.09.2024
Аль-Раед
1' - 90'
65'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Шабаб
1 : 0
21.09.2024
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Кадисия
0 : 1
15.09.2024
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Халидж
0 : 1
29.08.2024
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Шабаб
0 : 1
24.08.2024
Аль-Иттифак
1' - 90'
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